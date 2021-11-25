Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kaza sırasında araçta bulunan 5 çocuk yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi'nde R.A.B. idaresindeki otomobil, bir sitenin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücü ile A.A., M.Y., E.Z ve M.B.A. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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