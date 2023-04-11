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Güncel
İHA 11.04.2023 22:15

Dolu yağışı kazalara neden oldu: Trafik durma noktasına geldi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirirken, doludan dolayı maddi hasarlı kazaların meydana geldiği karayolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Dolu yağışı kazalara neden oldu: Trafik durma noktasına geldi

Kente genelinde akşam doğru etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası bir çok noktada kar birikintileri anımsatan görüntüler ortaya çıktı.

Şuhut-Afyonkarahisar karayolunda ise dolu yağışından dolayı çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Kazalar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir çoğu ise araçlarını yol kenarlarına park edip yağışın dinmesini bekledi. Yaklaşık 20 dakika yağan dolu yağışının durmasının ve kaza yapan araçların güvenli alanlara çekilmesinin ardından kara yolunda trafik normale döndü. 

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