Kütahya’da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve Polis Emeklileri Derneği Kütahya Şube Başkanı Mustafa Nazlıpınar'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ve beraberindeki emniyet personeli törenin ardından Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney'i makamında ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümünü kutlayan Vali Vekili Güney, beraberindekiler ile birlikte Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okunup dua edilen ziyarette Güney, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı. Şehitlik Defteri’ni imzalayan Vali Vekili Güney'e Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı ile şehit yakınları eşlik etti.