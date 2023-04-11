Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.04.2023 19:36

Bilecik'te üreticilere 15 bin ton ayçiçeği ve 26 ton nohut tohumu dağıtıldı

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 15 bin ton ayçiçeği ve 26 ton nohut tohumu dağıtıldı.

Bilecik'te üreticilere 15 bin ton ayçiçeği ve 26 ton nohut tohumu dağıtıldı

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi Geliştirme Genel Müdürlüğünün TAKEP kapsamında yürüttüğü projeyle, Bilecik merkez ve ilçelerindeki üreticilere hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldığı belirtilerek, ilde 15 bin dekar alanda ekim yapılacağı kaydedildi.

Nohut Üretiminin Yaygınlaştırma Projesi'yle de Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde yüzde 75 devlet katkılı nohut tohumunun üreticiye teslim edildiği aktarılan açıklamada, 1800 dekar alanda 26 ton ekimin yapılacağı bildirildi.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Bursa'da nisan yağmurları sevindirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Biden: Rusya'nın Wall Street Journal muhabirini tutuklaması hukuka aykırı
20:09
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
20:12
BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı
19:44
Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu
19:26
İstanbul'da bazı vapur seferlerine olumsuz hava engeli
19:17
Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ