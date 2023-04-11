Muğla'da depremzedelere bisiklet kampanyası

Sporun İyileştirici ve birleştirici etkisini önemsediklerini belirten Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert "Yaraları bisikletle saracağız mottosu ile başlattıkları kampanya dahilinde Mayıs ayının sonunda depremden etkilenen 11 ildeki genç ve çocuklara götürmek üzere bisiklet toplayarak yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışacağız" dedi.



"Deprem bölgesi için bisiklet gerçekten çok önemli"



20-21 Mayıs 2023 tarihinde Bodrum’da 3.sü düzenlenecek olan Uluslararası Bodrum Granfondo yarışı sonrası alınacak bisikletleri de ilave ederek Bisikletleri bölgeye götüreceklerini belirten Cömert "Deprem bölgesi için bisiklet gerçekten çok önem arz ediyor. Enkaz altında kalmış bisikletleri gördükçe bizler daha da kahrolduk. Gençler ve çocukların normal hayata dönmesi için büyük destek sağlayacak olan bisiklet aynı zamanda bozulan yollar daralan sokaklarda ulaşım aracı olarak ta büyük önem arz ediyor. Bizler evlerde kullanmadığınız iyi durumdaki bisikletlerinize yada herhangi bir yerden alıp verebileceğiniz bisikletlere talibiz. Muğla Valimiz Orhan Tavlı projeyi önemsedi ve kendisi de bisiklet vererek destek olacağını belirtti. Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarını, kurum ve kişileri bir bisikletle de olsa kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.