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Güncel
AA 11.04.2023 18:55

Bandırma'da yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bandırma'da yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]

17 Eylül Mahallesi Selvi Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yangın çıkan dairede dumandan etkilenen R.K. ve M.Y., sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Dairede büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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