Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 16,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 üzerinde 16,6747'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 16,6740 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altında işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 17,5260'tan, sterlin/TL yatay seyirle 20,3350'den alıcı buldu.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 104,6'dan işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,0510 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini artırması ile yatırımcı risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun küresel dolar talebinin güçlü kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, gelişmeler öncesi döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7 ve 105,3'ün ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

29 Haziran güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: