Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da motosiklet denetimi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde motosiklet denetimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yapılıyor.
Gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde evrak kontrolü yapılıyor.
Evrakları olmayan sürücüler hakkında işlem yapılırken evrakları tam olan sürücülere ise dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuluyor.
Etiketler: Adıyaman Denetim Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
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