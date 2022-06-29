Haber Giriş: 29 Haziran 2022 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, sanal ortamda bahis oynanmasıyla ilgili 11 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 7 zanlı, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Iğdır
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