Dündar, Ilıca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Kütahya’nın orman varlığı bakımından oldukça zengin bir il olduğunu, kurum olarak mevcut ormanların bakımlarının yanı sıra yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle yeni orman sahaları oluşturduklarını söyledi.

Kütahya'da yılbaşından bu yana 22 orman yangını çıktığını belirten Dündar, "Bu yangınların bir kısmı yıldırım düşmesi ve insan kaynaklı yangınlardı. Orman yangınları genellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yaşanmakta. Yapılan değerlendirmelerde yangınların yaklaşık yüzde 80’i insan kaynaklı meydana geliyor." dedi.

Dündar, Kütahya genelinde yangınlarla mücadele için 957 orman gönüllüsü olduğunu, bu gönüllülerin büyük kısmının araziyi bilen orman köylüsünden oluştuğunu aktardı.

Orman yangınlarıyla mücadelede helikopterin daha işlevsel olduğunu dile getiren Dündar, "Orman yangınlarında kullanılmak üzere uçak mı helikopter mi diye sorsalar biz kesinlikle helikopter diyoruz. Çünkü arazimiz çok kırık. Helikopterlerin hareket kabiliyetleri çok daha fazla ve oluşturduğumuz yangın gölet veya su toplama çukurlarından uçaklar su alamaz ama helikopterler kolayca su alabilir." ifadelerini kullandı.

Dündar, Kütahya'da 17 yangın söndürme göleti ile 46 su toplama çukurunun bulunduğunu, olası yangınlarda yangına müdahale eden araçlar ile helikopterlerin sularını bu göletlerden temin edebileceğini sözlerine ekledi.