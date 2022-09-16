Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,15 üzerinde 18,2656'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 18,2690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 18,2390'dan, sterlin/TL yüzde 0,6 düşüşle 20,8660'tan satılıyor.

Dolar endeksi dar banttaki hareketine devam ederek 109,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik azalışla 0,9990 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile negatif bir seyir izlendiğini belirterek, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi.

Avrupa'da artan resesyon riskinin avro üzerindeki baskının belirginleşmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın Fed toplantısına kadar sürebileceğini kaydetti.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 76 ve yüzde 24 düzeyinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 110 kritik eşiğinin aşılması durumunda 111,3'ün direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.