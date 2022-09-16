Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 35 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "mala zarar verme" suçundan 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün ilçedeki adresini tespit eden ekipler düzenlediği operasyonda A.B'yi yakalandı.
A.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hatay
Son Haberler
- 11:13
- 11:09
- 11:03
- 11:02
- 10:59
Sıradaki Haber
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz