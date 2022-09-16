Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu A.H.M.M. yakalandı.
Operasyonda, zanlıya ait dijital materyallere de el konuldu.
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