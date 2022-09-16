Sivrihisar Havacılık Merkezi, Eskişehir'e 94 kilometre uzaklıktaki ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde 2014'te faaliyete geçirdiği Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl gösterilerin 7'ncisini gerçekleştirecek.

Havacılık Merkezinin Organizasyon Komitesi Başkanı Senan Öztürk Dergin koordinesinde son hazırlıklar gözden geçirilerek alan gösterilere hazır hale getirildi.

Etkinlikte, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim uçağı HÜRKUŞ, "Deli Anlılar" paraşüt ekibi ile Türk Hava Kurumu gösterilerini sunacak. Ayrıca M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterindeki tarihi hava taşıtları programda yer alacak.

[Fotoğraf: DHA]

İsviçreli Danielle Del Buono, uçuş sırasında pilot Emiliano Del Buono kontrolündeki Boeing Stearman tipi uçağın kanadında yürüyecek.

Yaklaşık 20 yıldır birlikte uçuşlar yapan "The Acrobats" pilotları Franck Soubrane ve Eddy Dussau, Pitts S2S ve Extra 260 uçakları ile akrobasi ve hava yarışı pilotu Daniel Genevey Extra 330 SC tipi uçağıyla hünerlerini sergileyecek.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlikte Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ise ACT Hava Yolları sponsorluğunda organizasyona katılacak.

[Fotoğraf: DHA]

"İki yıl sonra seyircimizle buluşacağımız için heyecanlıyız"

Semin Öztürk Şener, gazetecilere, "Sivrihisar Hava Gösterileri"nin COVID-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından ilk kez seyircili olacağını söyledi.

17-18 Eylül'deki gösterilerin heyecanlı geçeceğini dile getiren Dergin, "İki yıl sonra seyircimizle buluşacağımız için heyecanlıyız. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Dergin, seyircili son hava gösterilerini 2019'da 56 bin kişinin izlediğini sözlerine ekledi.