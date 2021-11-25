Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda, Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Okay Memiş, yaptığı konuşmada, çeşitli projelerle kentin eğitim başarısını üst sıraya çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'yi hedeflerine öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin ulaştıracağını vurgulayan Memiş, Erzurum'daki eğitim camiasıyla gurur duyduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere teşekkür belgesi verilen programda, göreve başlayan öğretmenler yemin etti.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü öğrencilerince seslendirilen türkülerin büyük beğeni topladığı programa, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, diğer kurum amirleri, çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tunceli'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.

Öğretmenler ve öğrencilerin şiirler okuduğu kutlamalar, zeybek gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kars'taki törenler, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve öğretmenlerin Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda yaptığı konuşmada, her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç dimağlara işleyip onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlere minnettar olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere teşekkür belgesi verildi, göreve başlayan öğretmenler yemin etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, şehit öğretmenler anıldı.

Tiyatro oyununun ardından, öğrenciler şarkılar seslendirdi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere ödülleri verildi, emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.

Programa, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum amirleri katıldı.

Ardahan'daki kutlamalarda İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Bulut ve beraberindekiler ardından Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.

Gençlik Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Iğdır’da öğretmenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla ellerindeki dev Türk bayrağı ve Atatürk portresiyle Şehitler Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne yürüdü.

Daha sonra Iğdır Belediyesi önündeki meydanda toplanan öğretmenler adına Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki konserle devam etti.

Burada öğretmenlere hitap eden Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Siz değerli öğretmenler, en anlamlı ve en kutsal görevi ifa ediyorsunuz. Sizler geleceğimiz adına önemli bir fırsat, evlatlarımız için bir umut ışığısınız." dedi.

Sarıibrahim, emekli olan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Erzincan'da belediye önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinlikler, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince gerçekleştirilen programla devam etti.

Vali Mehmet Makas, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce ve bir o kadar da ağır sorumluluk gerektiren meslek olduğunu söyledi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği program, göreve başlayan öğretmenlerin yemininin ardından son buldu.

Törenlere, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan Ticaret Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.