Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği, kentte eğitim gören üniversite öğrencileri için proje başlattı.

Hayata geçirilen projeyle Iğdır Üniversitesine eğitim almak için farklı illerden gelen 18 öğrenci ile akademisyen ve polislerden oluşan bir grup belirlendi.

Gruptakiler daha sonra Çanakkale'ye giderek Çanakkale Şehitliği ve antik kentleri gezdi.