Batman Bisiklet Topluluğu (BATBİT) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen öğretmenler, bisikletleriyle şehir turu attı.

Belirlenen güzergahlarda pedal çeviren öğretmenlere vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

Bisiklet süren öğretmenlerden Hüseyin Mercimekçi, yaptıkları etkinlikle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek için bugün için pedal çeviriyoruz." dedi.

Öğretmen Aynur Cebeci ise bisiklet kullanmayı çok sevdiğini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.