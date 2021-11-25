Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 130 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisini üzerine tespit edilen aracı takibe aldı.
Takip sonucu durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetlere sarılı 130 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Kaçak ürünlerle ilgili araç sürücüsü B.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Elazığ Kaçakçılık
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