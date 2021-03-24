Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Fırtına
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