Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.