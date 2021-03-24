Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.S. (31) yönetimindeki 58 TE 256 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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