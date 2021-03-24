Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde bir araçta yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve pala ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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