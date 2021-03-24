Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarız ilçesinde bir araçta yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve pala ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.