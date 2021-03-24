Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde denetimler aralıksız sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) denetimleri aralıksız devam ediyor.
Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri ilçe merkezi, belde ve köylerde denetim yaparak vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyarıyor.
Denetim çalışmalarına katılan Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Lalacık, Kılıç ve Büyükdoğanca köylerine giderek incelemede bulundu.
Vatandaşları salgına karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Yılmaz, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.
Kaymakam Yılmaz'a denetimlerde İlçe Jandarma Komutanı Erdem Sarıbaş da eşlik etti.
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