Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı
[fotoğraf: AA]
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Antalya ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ
Son Haberler
- 14:46
- 14:45
- 14:32
- 14:28
- 14:04
Sıradaki Haber
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz