Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 53 kilogram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir otomobilde 53 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi'nde durdurduğu araçta gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
M.A. ve M.H, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Dün gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların otomobilinde 53 kilogram esrar ele geçirilmişti.
2 kişi
Son Haberler
- 14:46
- 14:45
- 14:32
- 14:28
- 14:04
Sıradaki Haber
"Onu bırakmayacağımı söyledim"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz