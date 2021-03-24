Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Polis, Kovid-19 tedbirlerini kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza kesti.
Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.
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