Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokak'taki olayda yaşamını yitiren Ümmü Nigar Yurduseven'in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumundan alınarak Çomaklı Mahallesi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, Çomaklı Merkez Camisi önünde, babası Hidayet Yurduseven ve yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Aile 2,5 yıl önce de bir çocuğunu hastalıktan kaybetmiş

Cenazeye katılan çocuğun dedesi Nur Can Karakoç, Ümmü Nigar'ın annesi mutfaktayken yengesinin evine gitmek istediğini söylediğini belirterek, "Annesi 'gitme' demiş ancak çocuk dışarı çıkmış. Annesi yengesinin yanında, yengesi de annesinin yanında sanıyormuş. Bir süre sonra bir gürültü duyulmuş. Çocuğun bahçe duvarı altında kaldığını görmüşler. Duvar zaten sallanıyormuş. Ev müteahhide verildi ve yıkılacaktı. Ancak müteahhit vazgeçmiş. Aile bundan 2,5 yıl önce de bir çocuklarını 5 aylıkken hastalık nedeniyle kaybetti." diye konuştu.