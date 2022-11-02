Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son veren Doğanay Demirtaş’ın cesedinin incelenmek üzere adli tıpa götürüldüğü öğrenildi.