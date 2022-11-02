Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doğanay'ın cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Eymir Gölü civarında kaybolan 19 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara’da kendisinden iki gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çankaya ilçesinde bulunan Eymir Gölü’nün kenarındaki bir restoranın arka kısmında kendini asarak yaşamına son veren Doğanay Demirtaş’ın cesedinin incelenmek üzere adli tıpa götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Ankara
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