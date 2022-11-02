Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: AA]
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göynücek ilçesinde B.Ç'nin evinde uyuşturucu bulunduğu ve satışını yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Zanlının evinde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yapan ekipler, 4 kilogram kubar esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklandı.
Etiketler: Hint Keneviri Uyuşturucu
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