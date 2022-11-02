Buharaevler ve Ulukavak mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının bir evden 3 çeyrek altın, altın takı seti ve küpe ile diğer evden altın bileklik ve kamera çaldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.