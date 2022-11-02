Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da evlerden altın çalan hırsız yakalandı
Çorum'da iki evden altın ve kamera çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Buharaevler ve Ulukavak mahallelerinden gelen hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlının bir evden 3 çeyrek altın, altın takı seti ve küpe ile diğer evden altın bileklik ve kamera çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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