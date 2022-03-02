Doğalgaz desteği yardımı ne kadar, kaç tl olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

Doğalgaz yardımına kaç kişi başvurdu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi.

İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı:

"Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı için tıkla

Doğalgaz fatura desteği yardımı ödemeleri ne zaman başlayacak?

Ödemeler mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak.