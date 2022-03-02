Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da dolandırıcılık operasyonu
Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.
Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
15 şüpheli, Ermenek Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 11'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş vaadiyle dolandırıcılık yapmışlardı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, kurdukları internet sitesi aracılığıyla iş vaadinde bulundukları çok sayıda kişiden para aldıkları öne sürülen grup üyeleriyle ilgili soruşturma başlatılmış, Karaman, İzmir ve İstanbul'da 24 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmıştı.
Etiketler: Dolandırıcılık Karaman
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