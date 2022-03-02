Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu
[Fotoğraf: DHA/Arşiv]
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Van Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyon sonucu "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı PKK/KCK Terör Örgütü Van
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