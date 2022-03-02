Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 2 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde Suriye uyruklu İ.E.Ş. ve M.B'nin ikametinde yabancı uyruklu olduğunu belirledi.
Yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla şüpheli İ.E.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kilis
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