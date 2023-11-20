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Güncel
İHA 20.11.2023 10:48

Diyarbakır’da yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde dün yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan çoban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da yıldırımın çarptığı çoban hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Dün sabah saatlerinde Çermik ilçesi İncili Mahallesi Bulutlu mezrasında meydana gelen olayda mezrada hayvanlarını otlatan 45 yaşındaki Mithat Altunbaş’a yıldırım çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Altunbaş, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine, durumunun ağır olmasından dolayı daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Altunbaş hayatını kaybetti.

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