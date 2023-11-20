Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentte, dün gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak, Emirdağ ve Şuhut ilçelerinin yüksek kesimlerine gece saatlerinde kara dönüştü.

Emirdağ- Bolvadin arasındaki 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Yellibel Yaylası ile Şuhut-Sandıklı arasındaki 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası da beyaza büründü.

Bölgedeki doğaseverler de kar yağışını yakından görmek için yaylalara çıktı.

Emirdağlı doğasever Özay Öz, AA muhabirine, Yellibel Yaylası'nda kar yağışını görmek için bölgeye otomobiliyle çıktığını belirterek, bol ve bereketli bir yıl geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

Sandıklılı doğasever Asım Yıldız da sonbahar mevsiminde gelen kar yağışını Kumalar Yaylası'nda gördükleri için mutlu olduklarını ifade etti.