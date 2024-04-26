Diyarbakır'da yenidoğan bebeklerin kimlik numaraları hastanede veriliyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında bulunan Nüfus Tescil Birimi tarafından yenidoğan bebeklerin kimlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

Annenin doğum sonrası hastanede yattığı 3 gün boyunca, anne veya babanın nüfus tescil talep formunu doldurarak ilgili birime başvurması üzerine yapılan kontroller ve sistem üzerinden yapılan işlem hastane başhekiminin onayıyla tamamlanarak bebeğe Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veriliyor.

Hastanedeki birim tarafından, 2022'de 247, 2023'te 1152 ve 2024'ün ilk 3 ayında 515 olmak üzere bu süreçte toplam 1914 bebeğe kimlik verildi.