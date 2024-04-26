Toz veya Kum Fırtınası 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.04.2024 12:57

Zara'da Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi oluşturuldu.

Zara'da Alparslan Türkeş Meyve Bahçesi kuruldu
[Fotograf: AA]

Zara Belediyesi tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan meyve bahçesinde ilk fidanlar düzenlenen törenle toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, daha güzel ve yeşil bir Zara için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Hayata geçirilen meyve bahçesine ilk etapta 500 meyve fidanının dikimini gerçekleştirdiklerini belirten Çelik, "Bizi en mutlu eden düşünce ise bu ağaçlarımızdan çocuklarımız ve halkımızın istifade edebilecek olmasıdır." dedi.

Elma, armut, dut, erik olmak üzere birçok meyve fidanını toprakla buluşturduklarını ifade eden Çelik, binlerce meyve fidanından oluşacak halka açık bir meyve bahçesi için dikim ve bakım çalışmalarına ilkbahar döneminde devam edileceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Iğdır'a gelen sporculara Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaraları tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:26
Otomobil tarlaya devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
13:21
Kırıkkale'de kaza: 6 yaralı
13:15
Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı
12:56
Taksim terör saldırısı davasında karar
12:42
Çöl tozu Çankırı’da etkili oldu
12:38
Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 kişi yakalandı
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
ABD-Meksika sınırına ulaşmaya çalışan göçmenlerin yük vagonu üstündeki tehlikeli yolculuğu
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ