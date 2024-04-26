Iğdır'a gelen sporculara Gökkuşağı Tepeleri ve tuz mağaraları tanıtıldı

Kente gelen toplam 14 takımdan 168 sporcu, Tuzluca ilçesindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi ile Gökkuşağı Tepeleri'ne götürüldü.

Tepeleri ve tuz mağaralarını gezen sporcular, daha sonra halk oyunları oynadı, fotoğraf çektirdi.

Sporculardan Faruk Demir, ziyaret ettikleri doğal ve tarihi alanları çok beğendiklerini söyledi.

Sportif faaliyetin yanında kültür gezisinden de keyif aldığını anlatan Demir, "Tuz mağarasını gördük ve çeşitli renklerden oluşan tepeleri gezdik. Buranın Doğu Anadolu Bölgesi'nin güzel manzaralarını oluşturan ve mutlaka gezilmesi gereken yerlerden olduğunu düşünüyorum. Programa farklı ilerden gelen sporcular oldu. Bu nedenle yeni arkadaşlarla ve farklı kültürlerle tanıştık, bu bizim için güzel bir deneyim oldu" dedi.

Fatma Kurt ise organizasyonla diğer takımlardaki sporcularla kaynaştıklarını belirterek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu nedenle Iğdır Gençlik Spor Müdürlüğüne teşekkür ederim" diye konuştu.