Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da silahlı kavga: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da, para meselesi yüzünden 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı'nda, mobilya dükkanında 2 grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahla ve darp sonucu yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Ambulans Diyarbakır Kavga Polis
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