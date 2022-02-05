Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 22 yaşındaki Yusuf Furkan Güngör'ün idaresindeki otomobil, henüz öğrenilemeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Gece saatlerinde Menderes Mahallesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 23 yaşındaki Umut Güngör ve 20 yaşındaki Berkcan Reçber yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Kahta Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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