Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da kaçak avlanma denetimi yapıldı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmanın önüne geçmek için av koruma denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışma ile kaçak avcılara göz açtırılmıyor.
Ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor.
Ayrıca avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığını da denetleniyor.
Denetimlerin ise belirli aralıklarla devam edecek.
Etiketler: Iğdır Kaçak Avcılık
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