Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta hangi maçlar var...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında bu hafta hangi maçlar var? Bugün ve yarın oynanacak maçlar hangi kanalda saat kaçta?
Bugün oynanacak maçlar hangileri?
Süper Lig bugün oynanacak maçlar
16.00 | Trabzonspor / Kasımpaşa
16.00 | Karagümrük / Malatya
19.00 | Fenerbahçe / Başakşehir
6 Şubat Pazar 2022
16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
16:00 | Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
19:00 | Beşiktaş - Fraport Tav Antalyaspor
19:00 | Göztepe - Altay
Canlı yayınlanacak maçları TRT RADYO 1 ve beIN SPORTS ekranlarından izleyebilirsiniz.
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