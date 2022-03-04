Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.Y'nin merkez Yenişehir ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan M.S.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.