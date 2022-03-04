Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99’a ulaştı
[Fotoğraf:Reuters]
Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar artarken, dev Rus şirketleri'nde büyük mali kayıp yaşanıyor.
Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik arka arkaya yaptırım kararları alıyor.Yaptırımların büyük kısmı Rus ekonomisini hedef alırken Ruble hızla değer kaybediyor.Rus şirketlerin hisselerinde de büyük değer kaybı yaşanıyor.
Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.
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