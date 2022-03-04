Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de hasta taşıyan ambulans devrildi
Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Derinkuyu'dan Nevşehir'e hasta taşıyan A.Ç. idaresindeki ambulans, sürücünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, hasta yakını hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekibince Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldüler.
Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Buzlanma Nevşehir Trafik Kazası
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