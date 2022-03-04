Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da tır devrildi, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da buz tutan karlı yolda kontrolden çıkarak devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya karayolunda seyir halindeki tır, buz tutan karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada, tırda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 kişi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Buzlanma Elazığ Trafik Kazası
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