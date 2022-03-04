Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gizli buzlanma kazaya neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'de Ali Osman Çetinkaya yönetimindeki otomobil, Torul-Kürtün yolu üzerindeki Torul Tüneli'nde gizli buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi.
Kazada devrilen otomobildeki sürücü Çetinkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Hafif şekilde yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü tedbiren Torul Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Ambulans Buzlanma Gümüşhane Trafik Kazası
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