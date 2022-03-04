Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Siirt'te trafik kazası, 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te askeri araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Siirt'in Doğan Mahallesi eski kapalı cezaevi kara yolunda askeri araç ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:02
- 12:08
- 11:52
- 11:49
- 11:43
Sıradaki Haber
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 4 Mart 2022 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz