Siirt'in Doğan Mahallesi eski kapalı cezaevi kara yolunda askeri araç ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.