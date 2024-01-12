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Güncel
AA 12.01.2024 15:48

Diyarbakır'da altyapı çalışması yapılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Bulvarında altyapıyı yenileme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'da altyapı çalışması yapılıyor
[Fotograf: AFP]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Fırat Bulvarının Polatlar ve 15 Temmuz Şehitler Parkı Kavşağı arasında kalan kısmında kanalizasyon şebekesi yenileme çalışması yapıyor.

Aşırı yağışlarda olumsuzluk yaşanmaması ve yolun çevresindeki binaların bodrum katlarına su baskını gerçekleşmemesi için bölgeye 185 metre betonarme kanalizasyon şebekesi döşeniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kanalizasyon şebekelerin bakım, onarım ve yapım çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini aö

Tutşi, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak altyapı projelerimiz sürüyor. Hemşerilerimizin sağlığını korumak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerimizde bakım ve onarım çalışmalarını gece gündüz demeden yapıyoruz. Ekiplerimiz, sorun teşkil eden bu bölgemizde çalışmalarına devam ediyor, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bu bölgemizde su baskınlarının önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

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