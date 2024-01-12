Kırşehir'de tıp fakültesi öğrencilerine afet farkındalığı ve yangın eğitimi

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlüğün konferans salonunda öğrencilere yangın, afetlere karşı bilinç, farkındalık, insani yardım, psikososyal destek konularında eğitim verildi.

Deprem, sel, heyelan gibi afetlerin sonuçlarının yıkıcı olduğu anlatılan eğitimde, insan ve mekan etkileşiminde afetlerin dikkate alınması, eğitimlerle gereken hazırlıkların topluma kazandırılması gerektiği dile getirildi.

Yüz yüze, teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, afetlere hazır ve dirençli bir Kırşehir için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

